Sarafina Wollny bringt Tochter im Ausland zur Welt: Ist die kleine Hope jetzt Türkin?

Sarafina Wollny (29) brachte ihre Tochter Hope Angel Silvia im Juli 2023 in der Türkei zur Welt. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

Seit der Geburt ihrer Tochter ist das private Glück des TV-Stars ("Die Wollnys") perfekt. Im Juli 2023 erblickte die kleine Hope das Licht der Welt. Das Mädchen ist neben den Zwillingen Casey und Emory (beide 3) bereits das dritte Kind der 29-Jährigen.

Ein Fan, der bis dato hinter dem Mond gelebt haben muss, wollte von der Nordrhein-Westfälin nun wissen, ob die Kleine wirklich in der Türkei geboren worden sei? Die klare Antwort von Sarafina: "Ja!"

Als Ergänzung fügte die Tochter von Wollny-Matriarchin Silvia (59, "Promi Big Brother", "Kampf der Realitystars") dann aber noch genervt hinzu: "Aber sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Bevor das wieder ganz oft gefragt wird."

Ganz so unberechtigt ist die Frage aber nicht, immerhin leben Sarafina und ihre kleine Großfamilie sowie viele weitere Mitglieder des TV-Clans inzwischen die meiste Zeit des Jahres am Zweitwohnsitz in der türkischen Urlaubsregion Ilica.