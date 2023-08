Sarafina Wollny gibt zuckersüßen Einblick: Baby Hope hatte schon ihr erstes Shooting

Türkei - Sarafina Wollny (28) brachte vor wenigen Tagen Baby Nummer drei zur Welt , nun stand für die kleine Hope Angel Silvia bereits der erste große Termin an: Bei Instagram lieferte Sarafina Einblicke in Hopes erstes Fotoshooting!

Sarafina Wollny (28) wurde Ende Juli zum dritten Mal Mutter. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Sarafina könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein. Am 23. Juli erblickte ihre kleine Tochter das Licht der Welt und machte das Familienglück der Wollny-Tochter und Ehemann Peter (29) perfekt.

Auch Hopes große Brüder Emory und Casey (2) können nicht genug von ihrer kleinen Schwester kriegen und seien ganz verrückt nach dem "Baby", wie Sarafina ihren mehr als 600.000 Fans bereits kurz nach der Geburt verraten hatte.

Aktuell genießt die nun fünfköpfige Familie die Kennenlernzeit in vollen Zügen, dennoch meldet sich Sarafina auch ab und zu bei ihrer Community.

So berichtete sie am Donnerstag in ihrer Story, dass sie und ihre Liebsten schon neue Familienfotos geschossen hätten - doch das war noch nicht alles!

Baby Hope nahm zudem an einem "Newborn Shooting" teil, bei dem sie - unter anderem als kleines Häschen verkleidet - vor der Kamera geschlummert hatte.