Sarafina Wollnys Baby ist da! Oma Silvia freut sich über 18. Enkelkind

Sarafina Wollny (28) hat bereits Zwillinge, nun ist ihr drittes Baby zur Welt gekommen. © Instagram/Sarafina Wollny

Im Hause Wollny gibt es erneut Verstärkung!

Nachdem Sarafina und ihr Ehemann Peter Wollny (29) sich monatelang in Geduld üben mussten, durften sie nun endlich Baby Nummer drei Willkommen heißen, wie Sarafinas Mutter Silvia ihren mehr als 500.000 Instagram-Fans am heutigen Sonntag in einem neuen Beitrag verkündete.

Das Wollny-Oberhaupt hatte die Ehre, die frohen Neuigkeiten als Erste auf Social Media zu teilen. "Hallo ihr Lieben, heute ist ein wunderschöner Tag, denn heute bin ich zum 18ten Mal Oma geworden, was mich sehr glücklich macht", schrieb sie.

Das Baby von Sarafina und Peter habe am 23. Juli das Licht der Welt erblickt. "Wir sind sehr, sehr stolz auf Sarafina und genießen jetzt die Zeit und werden unser kleines Würmchen willkommen heißen."



Einige Fragen ließ Silvia in ihrem Posting jedoch offen. So ist bislang weder der Name des neuen Wollny-Sprösslings, noch das Geschlecht bekannt.