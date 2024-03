Nicht "Mama": Sarafina Wollny verrät das erste Wort von Tochter Hope Angel Silvia!

Seit die Dreifach-Mama die Hälfte des Jahres am Zweitwohnsitz der berüchtigten Großfamilie in der Türkei verbringt, hat sie den persönlichen Draht mit ihren Followern bis auf ein Minimum gekappt.

Die Zwillinge Casey und Emory (beide 2) sollen ab dem kommenden Sommer einen Kindergarten in Deutschland besuchen. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Einen Groll scheint Sarafina deswegen aber nicht zu hegen. Die Freude über das erste Wort ihrer Tochter ist in ihrer Stimme klar zu erkennen. Und wer Papa Peter (31) kennt, der weiß, dass auch er vor Stolz nur so platzen wird.

Gut möglich, dass sich die kleine Großfamilie in Zukunft auch wieder häufiger bei ihrer Community melden wird. Eine dauerhafte Rückkehr nach Deutschland steht nämlich kurz bevor.

In einem Q&A offenbarte die Blondine kürzlich, dass die Zwillinge Casey und Emory (beide 2) ab Sommer 2024 in Deutschland in die Kita gehen sollen. Damit hätte das süße Lotterleben am Zweitwohnsitz in der Türkei wohl ein Ende.

Für etwaige Urlaube stehen die Türen von Mama Silvia (59) und ihrem Lebensgefährten Harald Elsenbast (63) aber sicherlich auch weiterhin offen. Immerhin warten vor Ort nicht nur äußerst geräumige Kinderzimmer, sondern auch ein großer Pool.

