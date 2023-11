Sarafina Wollny packt aus: So teuer war Hopes Geburt in türkischer Privatklinik!

Türkei/Hückelhoven - Kurz nachdem im TV die Geburt ihrer Tochter Hope Angel Silvia ausgestrahlt wurde, plaudert Sarafina Wollny (28) im Netz weitere Details zur Kaiserschnitt-Entbindung in der Türkei aus!

Des Weiteren offenbarte sie, dass es sich bei dem Spital in der Türkei um eine Privatklinik gehandelt habe, die aus ihrer Sicht "aber preislich wirklich fair" gewesen sei. Prompt geht die muntere Mathematikstunde weiter.

Anschließend rechnete die TV-Bekanntheit die finanzielle Belastung vor. "Wir haben für die Geburt + Aufenthalt für Peter, Medikamente, Nachbehandlung, Kontrolle der Wunde (vier Termine) und die U2 für die Kleine umgerechnet circa 1500 Euro bezahlt", so Sarafina.

In der Doppelfolge von " Die Wollnys " war am Mittwoch (15. November) zu sehen, was bereits rund vier Monate zurückliegt: Die 28-jährige Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) brachte in einer Klinik in Manavgat ihre erste Tochter zur Welt.

Die kleine Hope Angel Silvia wurde für ihre Taufe ordentlich herausgeputzt. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Für die Vorsorge-Untersuchungen inklusive Ultraschall und Kardiotokografie (CTG) habe sie umgerechnet etwa 30 Euro bezahlt.

Lobenswert empfand die 28-Jährige auch, dass im Falle einer Nachkontrolle innerhalb von 14 Tagen keine weiteren Kosten anfielen.

In der aktuellen Wollny-Episode ist auch zu sehen, dass Sarafina die Geburt aufgrund der strengen Pandemie-Auflagen innerhalb der Klinik ohne ihren Ehemann Peter (30) durchstehen musste.

Dafür sei eine Dolmetscherin mit an Bord gewesen, wie sie im Rahmen ihrer Fragerunde offenlegte. "Habe mich sehr wohlgefühlt. Sie hat mir alles gesagt, was gemacht wurde", so die Nordrhein-Westfälin, die der türkischen Sprache nicht mächtig ist.

Am Ende ging alles glatt und Sarafina konnte am 23. Juli 2023 ihr drittes Kind in die Arme schließen. Die kleine Hope erblickte letztlich mit einer Größe von 48 Zentimetern und einem Fliegengewicht von 2700 Gramm das Licht der Welt.