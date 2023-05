Sarafina Wollny sorgt mit ihrer Gewichtszunahme für ungläubiges Staunen im Netz

Nach den Zwillingen Casey und Emory (beide 2) darf Sarafina Wollny (28) in wenigen Wochen bereits ihr drittes Kind auf dem Arm halten. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshots, Bildmontage)

Nur noch wenige Wochen und die Zwillings-Mama wird ihr bereits drittes Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Casey und Emory (beide 2) freuen sich schon sehr auf ihr Geschwisterchen, das Ende Juli per geplantem Kaiserschnitt geboren werden soll.

Auf Instagram gewährt Sarafina ihren knapp 600.000 Followern immer wieder Einblicke in den Verlauf ihrer zweiten Schwangerschaft. Am Dienstag (23. Mai) stand nun ein weiterer Kontrolltermin beim Frauenarzt in der Türkei an. Das Ergebnis stimmte den TV-Star glücklich: "Es ist alles super mit dem Baby", verkündete die werdende Mutter.

Zuvor hatte die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58, "Die Wollnys") allerdings im Rahmen einer kleinen Frage-Antwort-Runde auf ihrem Social-Media-Kanal für Aufsehen gesorgt.

Auf die entsprechende Frage eines Fans offenbarte Sarafina, dass sie bis zum jetzigen Zeitpunkt erst schlappe 1,5 Kilogramm an Körpergewicht zugelegt habe.

Das Baby muss demnach ein echtes Fliegengewicht sein. Laut einer aktuellen Ultraschall-Untersuchung liegt das Gewicht des 38 Zentimeter großen Planeten-Bewohners derzeit bei 1327 Gramm.