Sarafina Wollny teilt brandneue Bilder ihrer Kids: Ein Detail sorgt für Verwirrung!

Einige Follower scheinen angesichts der weißen Landschaft maximal verwirrt. "In der Türkei liegt doch gar kein Schnee. Seid ihr etwa wieder in Deutschland?", wundert sich eine Userin.

"Habt alle ein wunderschönes Wochenende. Die Jungs hatten so viel Spaß im Schnee", schreibt die Ehefrau von Peter Wollny (31) zu einer Bilderreihe, welche ihren Nachwuchs beim Toben im tiefen Schnee zeigt.

Umso überraschter wird der ein oder andere Follower beim Blick auf Sarafinas Profil jetzt gewesen sein, als plötzlich ein zuckersüßer neuer Beitrag über die Zwillinge Casey und Emory (beide 2) sowie deren kleiner Schwester Hope in ihrem Feed aufploppte.

Der Content auf ihrem Instagram-Kanal besteht fast ausschließlich aus Werbedeals und Rabattcodes. Zumindest dafür findet die Dreifach-Mama auch in 3000 Kilometer Entfernung zu ihrer deutschen Heimat immer noch genügend Zeit.

Seit die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) die Hälfte des Jahres am Zweitwohnsitz der berühmt-berüchtigten Großfamilie in der Türkei verbringt, hat sie den persönlichen Draht mit ihren Followern bis auf ein Minimum gekappt.

Willkommene Abwechslung zum milden Türkei-Klima: Die Kinder der 28-Jährigen hatten sichtlich Spaß im verschneiten Rheinland. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

Eine Antwort auf ihre Frage erhält sie selbstverständlich nicht. Sarafina scheint aber tatsächlich mit ihrer kleinen Großfamilie zurück in ihrer Heimat zu sein. Allerdings hatte sie dies früher im Vorfeld meist auch angekündigt.

Entsprechend enttäuscht reagierte ein weiterer Follower: "Du erzählst auch überhaupt nichts mehr von dir und deiner Familie, oder? Alles, was man sieht, sind immer nur Bilder der Kinder!"

Casey und Emory scheinen die winterliche Abwechslung zum sonnigen Alltag in der Türkei sichtlich zu genießen. In dicke Micky-Maus-Schneeanzüge gepackt und mit roten Wangen strahlen sie auf den Fotos überglücklich in die Kamera.

Die kleine Hope Angel Silvia schaute sich das wilde Treiben ihrer älteren Brüder lieber aus der gesicherten Waagrechten in ihrem gemütlich warmen Kinderwagen an.