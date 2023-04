Sarafina Wollny unter Schock: Arzt entdeckt weitere Auffälligkeit bei Zwilling Casey

Die Hiobsbotschaften rund um die Zwillinge von Sarafina Wollny reißen nicht ab. Nun wurde bei Casey eine weitere Auffälligkeit entdeckt.

Von Frederick Rook

Hückelhoven - Trotz ihres jungen Alters haben die Zwillinge von Sarafina Wollny (28) schon so einiges durchgemacht. Und die Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Nun entdeckte ein Arzt bei Casey eine weitere Auffälligkeit. Seine Mutter ist fix und fertig!

Sarafina Wollny (28) ist besorgt: Der Kinderarzt hat am Auge von Zwilling Casey (1) eine Auffälligkeit festgestellt. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshots, Bildmontage) Zu später Stunde meldete sich die 28-Jährige am Mittwochabend noch via Instagram bei ihren rund 604.000 Fans, um ihnen ein Update zu den aktuellen Geschehnissen rund um ihre eigene kleine Familie zu geben. Sarafinas Fazit: "Das war ein Katastrophentag!" Anschließend berichtete die Tochter von Silvia Wollny (58, "Kampf der Realitystars") ihrer Community von dem jüngsten Kinderarzt-Besuch ihrer Jungs. "Bei der Untersuchung war eigentlich alles in Ordnung. Wir müssen nur mit Casey noch mal zum Augenarzt", erklärte der TV-Star. Der Grund: eine Auffälligkeit am Auge des Kleinen! Nachdem sie dies in ihrer Story offenbart hatte, brach es plötzlich aus Sarafina heraus. Mutmaßlich fühlte sich die Blondine in diesem Moment an den bisherigen Leidensweg ihrer einstigen Bauchzwerge zurückerinnert. Sarafina Wollny Sarafina Wollny zeigt ihre Babykugel und ist total überwältigt "Ich habe das gar nicht richtig verstanden. Ich habe nur gehört: 'Auffälligkeit' und dann hat mein Kopf ausgeschaltet", verriet die besorgte Mutter.

Sarafina Wollny übt sich in Optimismus: "Wir bleiben positiv!"

Die Zwillinge von Sarafina und ihrem Ehemann Peter (30) kamen einige Wochen zu früh auf die Welt und hatten einen äußerst beschwerlichen Start ins Leben. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshots, Bildmontage) Ihr Ehemann Peter (30) habe ihr zwar schon mehrfach versucht zu erklären, was es mit der Anomalie auf sich hat, doch es wolle einfach nicht in ihren Kopf. Stattdessen stellte sie sich verzweifelt die Frage: "Was kommt noch? Warum dürfen die beiden nicht einfach nur Kinder sein?" Casey und Emory hätten doch nun schon wirklich genug erlebt. Im weiteren Verlauf der Story schlug die Verzweiflung in der Stimme der Teilzeit-Auswanderin plötzlich in Wut um. Vor allem die sechs Monate Wartezeit auf einen Termin im örtlichen Augenzentrum brachten die 28-Jährige auf die Palme. "Man möchte doch direkt wissen, was mit seinem Kind ist", ärgerte sie sich. Bereits über 35-mal habe sie schon in der Klinik angerufen. Jedes Mal sei entweder besetzt gewesen oder jemand haben nach dem Abnehmen direkt wieder aufgelegt. Sarafina Wollny Sarafina Wollny filmt besonderen Moment: Die Reaktion ihrer Schwester spricht Bände Für den Fall, dass es ihr nicht gelingen sollte, telefonisch einen Termin zu vereinbaren, drohte Sarafina bereits mit drastischeren Maßnahmen: "Ansonsten werde ich da persönlich hinfahren!" Wehe dem, der an diesem Tag gerade Dienst schiebt in der Klinik …