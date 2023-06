Sarafina Wollny verrät Grund, warum sie sich zuletzt nicht persönlich melden konnte

Sarafina Wollny (28) ist hochschwanger mit Baby Nummer drei. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

Einblicke in Sarafinas Alltag sind bei Instagram eher selten geworden, denn die baldige Dreifach-Mama hat mit ihren Zwillingen Emory und Casey (beide 2) zurzeit wohl alle Hände voll zu tun.

Doch nicht nur ihre Familie hält die 28-Jährige auf Trab, auch andere Projekte hatten die hochschwangere Sarafina in den vergangenen Tagen gefordert, weshalb sie zuletzt keine Zeit gefunden hatte, sich persönlich bei ihren Followern zu melden. Lediglich die obligatorischen Werbeposts hatte die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") in ihrer Storys abgesetzt.

Umso größer war wohl die Freude bei ihren Fans, als die Zwillings-Mama am Freitagabend wieder persönlich zu ihren mehr als 600.000 Anhängern sprach.



"Uns geht es gut", gab das Großfamilienmitglied zunächst Entwarnung und erklärte im Anschluss auch, was der Grund für die plötzliche Funkstille gewesen war.

So hatte Sarafina noch einiges für die Eröffnung von Mama Silvias (58) erstem eigenen Laden in der Türkei zu tun gehabt, wie sie erklärte. Daher habe sie sich in den letzten Tagen nicht persönlich melden können, so die 28-Jährige.

Einige ihrer Fans hatten sich offenbar bereits Sorgen gemacht, ob ihr Baby möglicherweise bereits zur Welt gekommen sei. Der Sprössling wäre damit nämlich - wie schon seine großen Brüder bei ihrer Geburt - deutlich zu früh dran gewesen!