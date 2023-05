Silvia Wollny kündigt nächstes großes Projekt in der Türkei an

Und dafür gibt es auch einen guten Grund! In einer Instagram-Fragerunde reagierte Silvia jüngst auf die Nachricht eines Fans: "Wann kommen neue Folgen?" Leider könne sie das bislang nicht sagen, erklärte die 58-Jährige vage, denn: "Wir sind fleißig am Drehen."

Die Elffach-Mama und einzelne ihrer Töchter sind vor wenigen Wochen aus dem nordrhein-westfälischen Hückelhoven in ihre Wahlheimat, die Türkei, zurückgekehrt. Nicht erst seitdem ist es verhältnismäßig ruhig um die Großfamilie geworden.

In einer Instagram-Story verrät Silvia ihr nächstes Projekt. © Instagram/Screenshot/Silvia Wollny

So horchte ein Fan nach, was Silvias nächstes Projekt sei, und die Reality-Persönlichkeit antwortete bereitwillig: "Eröffnung eines Ladens in der Türkei."

Nähere Details, etwa um was für eine Art Laden es sich handeln wird und ob ihr Plan noch im Rahmen der Dreharbeiten umgesetzt worden soll, verriet die Power-Mama zunächst nicht. Auch, ob noch weitere Mitglieder ihrer Großfamilie an dem Projekt beteiligt sein werden, bleibt abzuwarten.

Die Wollnys wären jedenfalls nicht die ersten Reality-Stars, die sich ihren Traum vom eigenen Lokal im Ausland erfüllen würden.

Seit dem vergangenen Februar hatten die Türkei-Auswanderer noch alle Hände voll zu tun damit, Betroffenen der Erdbeben-Katastrophe zu helfen und dringend benötigte Spenden zu sammeln.