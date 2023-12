Sarafina Wollny zeigt neue Fotos von Baby Hope: Nur wenig später folgt ein Machtwort

Türkei - Sarafina Wollny (28) wollte sich zum Start in die neue Woche eigentlich nur mit ein paar zuckersüßen neuen Aufnahmen von Baby Hope (rund fünf Monate alt) melden, doch prompt musste die dreifache Mutter ein Machtwort mit ihren Followern sprechen! Was war denn da los?

Die kleine Hope bekam von dem Trubel zum Glück nichts mit. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

So teilte die 28-Jährige wenig später eine neue Story, in der sie nicht lange um den heißen Brei herumredete.

"Da hab ich doch ernsthaft eine Nachricht bekommen, ob das mein Ernst ist, dass ich bei der Kleinen in dem einen Video gesagt hab 'Dicke Futt'", sprach Sarafina ungläubig in die Kamera und hatte gleich die passende Antwort parat. "Also Leute, chillt mal Euer Leben! Wie kann man nur alles auf die Goldwaage legen? Also jetzt mal im Ernst", ärgerte sie sich.

Die Laune verderben ließ sich Sarafina jedoch nicht von der Kritik des Followers - ganz im Gegenteil. So tat sie das wohl einzig richtige, ging nicht weiter auf die ungefragte Meinung des Anhängers ein und stellte stattdessen klar: "Ich lasse es einfach unkommentiert."