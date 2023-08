"Echt heftig": Ihre Kinder stürzen Sarafina Wollny ins Gefühlschaos

"Uns geht es gut! Ich werde jetzt eine Runde in den Pool springen", verkündete Sarafina zunächst freudestrahlend. An sich keine große Sache, für die 28-Jährige ist es jedoch ein echtes "Highlight".

Auf Instagram hält die Tochter von Silvia Wollny (58) ihre rund 611.000 Follower stets mit süßen Fotos ihres Nachwuchses auf dem Laufenden. In ihrer Story meldete sie sich jetzt mal wieder mit einem selten gewordenen persönlichen Update zurück.

Die kleine Hope Angel Silvia erblickte am 23. Juli das Licht der Welt und machte die Zwillinge Casey und Emory (beide 2) zu großen Brüdern. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

Wie sie weiter erklärt, habe sie erst am Donnerstag "nach 3,5 Wochen" vom Arzt das "Go" zum Plantschen erhalten. Aufgrund der Kaiserschnitt-Geburt ihrer Tochter herrschte zuvor nämlich ein striktes Badeverbot. Bei über 40 Grad in der Türkei eine echte Spaßbremse.

In der darauffolgenden Sequenz wurde die ältere Schwester von Nesthäkchen Loredana Wollny (19) dann aber erst so richtig sentimental. "Unsere Maus ist heute einfach schon vier Wochen alt", stellte Sarafina mit Entsetzen fest. Und ergänzte: "Ich frage mich einfach: 'Wo ist die Zeit nur hin?'"

Dieselbe Frage würde sie sich auch bei ihren Zwillingen stellen: "Die sind einfach schon so groß. Es geht alles viel zu schnell - das ist echt heftig!", betonte die 28-Jährige. Ihr tiefes Seufzen war dabei noch bis zu ihren Schwestern im niederrheinischen Ratheim zu hören.

Durch die Geburt ihrer "drei Wunder" sind Sarafina und Peter nun endgültig im Leben angekommen. Auch die Teilzeit-Auswanderung in die Türkei scheint ihrer eigenen kleinen Großfamilie richtig gut zu bekommen.