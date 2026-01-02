Babyglück zum Jahresstart: Sarah Connors Schwester Lulu bringt ihr erstes Kind zur Welt!

Berlin - Die Schwester von Sarah Connor (45) und Anna-Maria Ferchichi (44) , Lulu Lewe (33), darf sich erstmals über Nachwuchs freuen: Sie ist Mutter eines Sohnes geworden.

Lulu Lewe (33) und ihr Mann Bastian freuen sich über ihren ersten Nachwuchs. © Instagram/lvlv.mvsic

Die 33-Jährige und ihr Mann Bastian Scheibe verkündeten die frohe Botschaft auf Instagram. Sohn Lounis Noé Lewe kam am 01.01.2026 zur Welt.

Zu einem Foto, das das Paar innig mit seinem eingekuschelten Baby zeigt, schreiben sie: "Schöner hätten wir 2026 nicht beginnen können. Endlich wissen wir, wovon alle Eltern sprechen". Damit meinen sie das unbeschreibliche und überwältigende Gefühl, wenn man sein Kind das erste Mal im Arm hält.



"Bedingungslose Liebe einfach. Wir sind hin und weg und total verliebt in unseren kleinen Mann", so die Sängerin.

Auch Schwester Anna-Maria ist begeistert und schreibt unter dem Beitrag: "Herzlichen Willkommen kleiner Mann in unserer riesen Family. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich jetzt schon lieben."

In den letzten Tagen habe sich das Paar schon auf die Geburt vorbereitet. "Ich wusste: Wenn er nach seinen Eltern kommt und das Feiern liebt, dann wird er an Silvester oder Neujahr geboren", scherzt die frischgebackene Mama.