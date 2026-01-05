Brandanschlag in Berlin: Auch Sarah Connor sitzt im Dunkeln und friert

Berlin - Nach einem Brandanschlag ist im Südwesten Berlins großflächig das Stromnetz zusammengebrochen . Auch Sarah Connor (45) ist davon betroffen.

In der Villa von Sarah Connor (45) herrschte nach dem Stromausfall völlige Dunkelheit. © Screenshot/Instagram/sarahconnor

Die Familie wohnt in einer Villa im Grunewald, aus der sich die Sängerin in einer Story bei Instagram meldete - in völliger Finsternis.

Lediglich eine Stirnlampe sorgte für ein wenig Licht. "Liebe Grüße aus Berlin vom Stromausfall", begrüßte die 45-Jährige ihre Community. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell meine Kopflampe aus dem Dschungel wieder rausholen muss", stellte sie fest.

Zur Erklärung: Connor hatte kurz vor Weihnachten gemeinsam mit ihrer Familie einen Trip in den Amazonas gemacht und ein Survival Camp im Regenwald absolviert, dass sie als "das Krasseste, was ich je erlebt habe", bezeichnete.

Als wenn sie es geahnt hätte, denn jetzt musste sie erneut ohne Strom auskommen. "Wir rennen hier durchs Haus, ein bisschen kopflos und mit Jacken an, weil es ist kalt und es ist dunkel", berichtete sie.

Ihr Haus habe keinen Kamin und keine Lampen, die ohne Strom funktionieren. Also zog die Familie kurzerhand in ein Hotel, aus dem sich die Promi-Dame später erneut zu Wort meldete.