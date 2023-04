Endlich ein Lebenszeichen! Sarah Connor meldet sich bei ihren Fans zurück

Viele Fans freuen sich aber auch, die Musikerin bald wieder live auf der Bühne zu sehen und vor allem zu hören.

Denn von Mitte Mai bis Ende August geht sie auf ihre große "Sommer Open Air"-Tour und wird zahlreiche Konzerte in ganz Deutschland geben.

Startschuss ist am 12. Mai in Bad Segeberg. Dann folgen unter anderem Konzerte auf Sylt, in Berlin, Kassel und in Regensburg.