Sarah Connor rechnet mit Hatern ab: "ist mir sch*ißegal, ihr F*cker"

Berlin - In ihrer am Freitag erscheinenden neuen Single mit dem provokanten Titel "Ficka" rechnet Sarah Connor (44) auf ihre eigene Weise mit medialer Hetze und Hatern im Netz ab.

"Die Mucke ist doch kacke", "Die T*tten sind nicht echt", "Ich glaub', die spinnt" - in den Strophen zählt die 44-Jährige einige typische Negativkommentare auf, die ihr in der Vergangenheit so entgegengeschlagen sind.

"Es hat mich echt überrascht, dass Ihr den Song alle so fühlt", meldete sich die Sängerin in einem Instagram-Video aus Mexiko bei ihren rund 820.000 Followern. Denn in den Lyrics zu "Ficka" ist eine ungewohnt angriffslustige Sarah Connor zu hören.

Sarah Connor ist zurück mit neuer Musik. © Hendrik Schmidt/dpa

In einem Reel mit einer Hörprobe zu "Ficka" tanzt Sarah Connor mit einem Babyschwein im Arm am Strand, als wolle sie demonstrieren, fortan nur noch das zu tun, was sie selbst für richtig hält. Passend dazu heißt das im Frühjahr erscheinende neue Album "Freigeistin".

In der Bridge heißt es in der neuen Single weiter "Doch, wenn zwanzigtausend Herzen sich im Takt bewegen / Ist das, was ich mach', doch nicht egal" und "Ich hab' vier gesunde Kinder und 'n schönes Leben / Und bin genau da, wo ich will".

Anstatt sich auf negative Sachen zu konzentrieren, spielen für die Sängerin heute ganz andere Dinge die Hauptrolle: Musik, die Familie, ihr Privatleben.

Und so kann Sarah Connor den Hatern im Refrain befreit entgegen singen: "Ist mir sch*ißegal, was ihr schreibt, ihr F*cker / Denn irgendwer hat immer, immer, immer was zu meckern".

"Freigeistin" ist das dritte deutschsprachige Album von Sarah Connor. Angekündigt ist die neue Platte für den 23. Mai.