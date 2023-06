Freund von Summer Terenzi verschwunden: Auch Sarah Connor in großer Sorge

Berlin - Aufruf in den sozialen Medien: Wo steckt Daniel R. (17), ein Freund von Summer Terenzi (17)? Jetzt haben sich die junge Sängerin und ihre Mutter Sarah Connor (43) mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit gewandt.

Mit diesen Fotos wird nach Daniel R. (17) gesucht. © Screenshot/Instagram/summerterenzi, sarahconnor (Bildmontage)

Der 17-Jährige werde seit vergangenen Freitag vermisst, meldete sich die Jugendliche bei ihrer Instagram-Community

"Wenn ihr ihn seht oder wisst, wo er ist, dann bitte, bitte ruft sofort die Polizei", rief die Tochter von Marc Terenzi (45) weiter auf und postete zudem ein Foto von Daniel. Den Angehörigen sendete sie "viel Liebe" und versah die Insta-Story mit einem Herz-Emoji.



Am 23. Juni, dem Tag seines Verschwindens, feierte Summer ihren 17. Geburtstag. Die Pop-Prinzessin postet zahlreiche Schnappschüsse von ihren Eindrücken. Nun wird die Erinnerung daran von quälender Ungewissheit überschattet.

Seitdem fehlt von Daniel mit dem Wuschelkopf jede Spur. Kein Lebenszeichen, keine heiße Spur, wie es scheint.

Auch die "From Sarah with Love"-Interpretin nutzte ihre Reichweite und bat Fans um Mithilfe bei der Suche nach dem Teenager. Dazu postete die Pop-Queen ein anderes Bild des Vermissten und schrieb: "Berlin: Daniel, 17 Jahre alt, aus dem Freundeskreis meiner Kinder, wird seit letztem Freitagabend vermisst! Wir machen uns große Sorgen! Wenn ihn jemand kennt oder gesehen hat, bitte Hinweise an die Polizei!!!" Auch sie fügte dem Beitrag ein Herz-Emoji hinzu.