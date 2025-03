Sarah Connor lässt tief in ihre Seele blicken: "Das hat mich als Frau am meisten verändert"

In ihrem jüngsten Instagram-Beitrag veröffentlichte Sarah Connor am Weltfrauentag ein kleines "Hörbuch" für ihre rund 774.000 Follower, in dem sie auf die Veränderungen der vergangenen Jahre zurückblickte.

Die nächste große Sarah-Connor-Tour ist für 2026 angekündigt. © Marcus Brandt/dpa

"Meine beiden ältesten Kinder sind erwachsen geworden und zum Studieren nach England gegangen. Das hat unsere Familie, meine Beziehung und mich als Frau am meisten verändert. Ein großer Abschnitt geht zu Ende und eine große Lücke bleibt", so die ehrlichen Worte der Schwester von Anna-Maria Ferchichi (43).

Weiter hieß es: "Ich habe lange gebraucht, um loszulassen, und einige tränenreiche Nächte in den verlassenen Betten meiner Kinder verbracht." Doch als die Kinder aus dem Haus waren, entdeckte Sarah Connor plötzlich auch andere Seiten an sich wieder neu.

"Ich will wilde Nächte, meine Leichtigkeit zurück. Ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird", gab die Delmenhorsterin zu. Einen Widerspruch sieht Sarah in ihrem Wunsch nach "Aus- und Aufbruch" und ihrer langjährigen Beziehung oder Verantwortung als Mutter aber nicht.

Für die "Vincent"-Interpretin hat jeder Mensch unterschiedliche Seiten und Facetten. "Ich bin viele und wir alle sind auf dieser Platte", schrieb sie.

Das neue Album von Sarah Connor,"Freigeistin", erscheint am 23. Mai.