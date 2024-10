Sarah Connor demonstriert vor dänischer Botschaft: "Ich werde weiter nerven!"

Berlin - Sarah Connor (44) demonstrierte am gestrigen Mittwoch vor der dänischen Botschaft in Berlin . Mit einer Herzensangelegenheit hat die Sängerin an die Bundesregierung appelliert und dabei tatkräftige Unterstützung ihrer Fans gehabt.

Die Polizei begleitete die Demonstration im Berliner Stadtteil Tiergarten. © Screenshot/instagram/sarahconnor (Bildmontage)

Der US-Kanadier befindet sich seit Juli in U-Haft und soll bis zum 23. Oktober im Knast bleiben, bevor er womöglich an Japan ausgeliefert werden soll, wie das Gericht in Grönland am gestrigen Mittwoch entschied.

"Schaut euch seine Serie 'Whale Wars' an. Informiert euch weiter darüber was er geleistet und riskiert hat, um Wale zu schützen und das Meer vor den Menschen zu verteidigen", ruft Pop-Ikone Sarah Connor nicht nur ihre Fans auf.



Die Inhaftierung Watsons sei nur ein Symbol dafür, wie krank unser System sei. Die Gier der Industrienationen beute unsere Meere aus, so die Sängerin weiter.

"Ich werde mich mit Botschaftern und Regierungen streiten und weiter nerven bis sie ihre Stimme dagegen erheben und sich was ändert."