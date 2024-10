Sarah Connor erhebt ihre Stimme vor Berliner Reisebüro gegen "TUI" und für Orcas

Orcas gehören der Sängerin Sarah Connor (44) nach in die Freiheit, um glücklich zu sein. Dafür demonstriert sie in Berlin gegen den Reisekonzern "TUI". © Zacharie Scheurer/dpa-tmn, Screenshot/Instagram/sarahconnor (Bildmontage)

Adressat der Demo am kommenden Dienstag ist der Reiseveranstalter "TUI". "Denn TUI ist einer der letzten Reiseanbieter in Deutschland, der noch immer Zoos bewirbt und finanziell unterstützt, in denen Orcas und andere Delfine gefangen gehalten werden", so "PETA" auf Instagram.

Die Tierschutzorganisation appelliere seit Jahren an das Unternehmen, den Verkauf von Eintrittskarten für Meereszoos mit eingesperrten Walen und Delfinen zu beenden. "In Meeresparks wie SeaWorld und dem Loro Parque leiden noch immer Tiere in engen Betonbecken."

In einem offenen Brief an TUI-Vorstand Sebastian Ebel (61) unterstütze Sarah Connor die Forderung, Urlaubsangebote mit Orcas und anderen Meeressäugern aus dem Programm zu streichen.

Sie forderte "als Mutter von vier Kindern und Bürgerin dieses Landes inständig", die tierquälerischen Urlaubsangebote des Reiseveranstalters zu stoppen.