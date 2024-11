Sarah Connor hat wichtiges Anliegen und kündigt Stiftung an: "Es ist Zeit zum Handeln!"

Die Vorfälle schürten Angst bei Seglern und Seeleuten, hieß es in der Mitteilung. "Unsere Mission ist es, den Menschen die Realität dieser Begegnungen näherzubringen und Seeleute in von Orcas frequentierten Gebieten zu unterstützen, um Konflikte zu vermeiden."

Hintergrund sind Vorfälle vor den Küsten Südwesteuropas. Immer wieder werden Boote von Orcas zerstört. Obwohl stets von "Attacken" die Rede ist, sprechen Forscher lieber von "Interaktionen", da der Grund für dieses nur in diesem Seegebiet beobachtete Verhalten der Schwertwale nicht bekannt sei.

Die Teilpopulation der Schwertwale, die in der Nähe von Gibraltar lebt, sei stark vom Aussterben bedroht, sagte Connor laut einer Mitteilung. "Es ist Zeit zum Handeln!"

Die iberischen Orcas stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN und werden dort als "vom Aussterben bedroht" gelistet.

Laut der Meeresschutzorganisation Ocean Care gibt es nur noch weniger als 40 von ihnen. Vor einem Monat hatte Connor gegen die Haltung von gefangenen Orcas in Marineparks protestiert - und sich dafür in Berlin in ein beengtes Aquarium gelegt.