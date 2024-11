Sarah Connor kündigt großes Comeback an - inklusive Tour im Jahr 2026!

2026 gibt Sarah Connor (44) insgesamt 15 Konzerte, davon 13 in Deutschland und je eins in Österreich und der Schweiz. © Marcus Brandt/dpa

Mit ihrer einzigartigen Stimme, der besonderen Energie und einmaligen Songs kommt die Soul-Queen zurück auf die Bühne. Rund fünf Jahre ist es her, dass ihr letztes Album "Herz Kraft Werke" auf den Markt kam.

Insgesamt 15 Konzerte wird sie geben, davon 13 in Deutschland und je eins in Österreich und der Schweiz. Zur Eröffnung der großen Tournee geht es im März 2026 nach Kiel. Die abschließende Aufführung wird im April in Mannheim sein. Dazwischen stoppt sie in allen großen deutschen Städten. Darunter Berlin, Hamburg, München und Köln.

Für alle Interessierten startet der Vorverkauf am 13. November bei Eventim und ab dem 15. November an allen Vorverkaufsstellen, wie Semmel Concerts Entertainment in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Auch auf Instagram veröffentlichte die Sängerin die Tourdaten und schrieb voller Vorfreude: "AAAAAHHHHHHHHH LOS GEEEEHT‘S!!!!!!!!".

In einem vorherigen Reel, gab sie bereits bekannt, an einigen neuen Songs zu sitzen und sagte: "Ich bin tierisch gespannt, wie ihr die neuen Songs findet, ob ihr die genauso fühlt".