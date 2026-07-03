Sarah Connor rechnet knallhart mit Ex Marc Terenzi ab: "Schmerzhafte Wunde für uns alle"

Berlin - Der öffentliche Streit zwischen Summer Terenzi (20) und ihrem Vater Marc (48) sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Jetzt mischt sich auch Mutter Sarah Connor (46) ein und rechnet öffentlich mit ihrem Ex ab.

Sarah Connor (46) weiß: Marc Terenzi (48) war nie da, wenn er gebraucht wurde. © Sina Schuldt/dpa

"Summers leiblicher Vater ist eine schmerzhafte Wunde für uns alle", zitiert BILD die Sängerin aus der ProSieben-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?", die am 16. Juli 2026 startet und unter anderem Summer Terenzi begleitet.

Auf die Frage, ob sich Marc zuletzt bei seiner Tochter gemeldet habe, antwortet Sarah Connor nur knapp: "Nein."

Summer und ihr Bruder Tyler (22) sollen seit Jahren kaum noch etwas von ihrem Vater hören. "Wir tragen das seit Jahren. Haben darüber nie wirklich gesprochen", erklärt die 46-Jährige weiter.

Marc sei zu keinem Elternabend gekommen, hätte kein Geld gezahlt und kein Interesse an Zeugnissen oder Geburtstagen gehabt.

"Es ist bis heute schwierig, darüber zu sprechen. Er erzählt ja überall, er würde jetzt alles anders und besser machen. Aber nein, er meldet sich nicht", stellt Sarah klar.