Sarah Connor rechnet knallhart mit Ex Marc Terenzi ab: "Schmerzhafte Wunde für uns alle"

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Der Streit zwischen Summer Terenzi und Vater Marc sorgt weiter für Schlagzeilen. Nun rechnet auch Mutter Sarah Connor öffentlich mit ihrem Ex ab.

Von Laura Voigt

Berlin - Der öffentliche Streit zwischen Summer Terenzi (20) und ihrem Vater Marc (48) sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Jetzt mischt sich auch Mutter Sarah Connor (46) ein und rechnet öffentlich mit ihrem Ex ab.

Sarah Connor (46) weiß: Marc Terenzi (48) war nie da, wenn er gebraucht wurde.
Sarah Connor (46) weiß: Marc Terenzi (48) war nie da, wenn er gebraucht wurde.  © Sina Schuldt/dpa

"Summers leiblicher Vater ist eine schmerzhafte Wunde für uns alle", zitiert BILD die Sängerin aus der ProSieben-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?", die am 16. Juli 2026 startet und unter anderem Summer Terenzi begleitet.

Auf die Frage, ob sich Marc zuletzt bei seiner Tochter gemeldet habe, antwortet Sarah Connor nur knapp: "Nein."

Summer und ihr Bruder Tyler (22) sollen seit Jahren kaum noch etwas von ihrem Vater hören. "Wir tragen das seit Jahren. Haben darüber nie wirklich gesprochen", erklärt die 46-Jährige weiter.

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Marc sei zu keinem Elternabend gekommen, hätte kein Geld gezahlt und kein Interesse an Zeugnissen oder Geburtstagen gehabt.

"Es ist bis heute schwierig, darüber zu sprechen. Er erzählt ja überall, er würde jetzt alles anders und besser machen. Aber nein, er meldet sich nicht", stellt Sarah klar.

Sarah habe versucht ihre Tochter Summer (20) vor schlechten Nachrichten ihres Vaters zu schützen.
Sarah habe versucht ihre Tochter Summer (20) vor schlechten Nachrichten ihres Vaters zu schützen.  © Instagram: sarahconnor

Streit zwischen Marc und Summer eskaliert nach Song-Veröffentlichung

Marc Terenzi (48) ist trotz der Vorwürfe stolz auf seine Tochter Summer.
Marc Terenzi (48) ist trotz der Vorwürfe stolz auf seine Tochter Summer.  © Marcus Brandt/dpa

Die Situation sei sehr schmerzhaft für ihre Tochter. Sarah habe ihr deshalb schon früh geraten, ihren Vater nicht im Internet zu suchen. "Mich sprechen oft Leute an und erzählen mir, was da abgeht", so die Sängerin.

Auslöser des Streits ist der Song "Daddy Issues", in dem Summer die schwierige Beziehung zu ihrem Vater thematisiert und ihn zuvor unter anderem als "Narzisst" bezeichnet hatte.

Marc gab sich im Anschluss selbstkritisch und räumte ein, wegen seiner Alkohol- und Drogenprobleme lange kein guter Vater gewesen zu sein. Das bereue er zutiefst.

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"Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder", betonte er.

Trotz der deutlichen Kritik seiner 20-jährigen Tochter ist er stolz auf sie: "Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren."

Titelfoto: Montage: Sina Schuldt/dpa, Marcus Brandt/dpa

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