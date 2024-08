Mega-Zoff zwischen Senna Gamour und Sarah Connor - Alles nur wegen eines Kopftuchs?

Senna Gammour (44) lässt nach einem Konzert von Sarah Connor (44) kein gutes Haar an ihr. © Henning Kaiser/dpa / Hendrik Schmidt/dpa

Bei dem Konzert stand Sarah auf der Bühne, als es plötzlich stark anfing, zu regnen. Um ihre Haare zu schützen, griff sie zu einem Handtuch und band sich dieses um den Kopf.

Daraufhin sagte sie mit einem Lächeln im Gesicht "Oben hui, unten pfui". Als der Ex-Monrose-Star diesen Auftritt bei TikTok sah, stieß es ihr sauer auf.

Senna verstand die Geste als Beleidigung gegen Frauen, die ein Kopftuch oder eine Burka tragen. In ihrem neuesten Instagram-Beitrag sagte sie: "Ich frage mich, was geht in Sarah Connors Kopf vor. Das, was bei uns ankommt, ist ganz klar eine Respektlosigkeit gegen Frauen, die sich bedecken, die Kopftuch tragen".

Für sie wäre vor allem der gesagte Satz negativ und respektlos. Gammour hätte von Sarah besseres erwartet, denn sie wüsste, wie die Sängerin zu Diskriminierung stehe.