Sarah Connors Schwester Lulu Lewe will mit neuer Single durchstarten

Berlin - Die 31-jährige Sängerin Lulu Lewe kündigte auf Instagram ihre neue Single "Vergessen" an. Jetzt verriet die Blondine, wann der Song erhältlich sein wird.

Ende 2019 gab die deutsche Popsängerin ihrem Basti (36) standesamtlich das Jawort. © Screenshot/instagram/lvlv.mvsic

Sarah Connor ist nämlich nicht die einzige in ihrer Familie mit musikalischem Talent. Auch wenn es schon eine Weile her ist, seit ihre Schwester, die "Crush on you"-Sängerin einen neuen Song veröffentlichte, hat sie es stimmlich immer noch drauf.

Das stellte Lulu auf Instagram in ihrer Hörprobe unter Beweis. Darin gibt sie ihren Followern einen Vorgeschmack auf ihre neueste Single "Vergessen", die am 30. Juni released wird.

Der lässige Beat lädt zum Chillen ein und der Refrain hat Ohrwurm-Charakter. Die ersten positiven Kommentare unter dem Post lassen darauf deuten, wie sehr sich ihre Fans auf das Erscheinen des Songs freuen.

Hinter den Kulissen ist die Sängerin schon fleißig am Dreh ihres Musikvideos, was die Popsängerin gern mit den Usern auf Instagram teilt.