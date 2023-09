Bittere Trennung: Sarah-Jane Wollny meldet sich mit traurigen Worten bei ihren Fans!

Hückelhoven/Türkei - Fühlt sich Sarah-Jane Wollny von ihrer Familie im Stich gelassen? Während ein Großteil des TV-Clans Deutschland inzwischen den Rücken gekehrt hat, ist die 24-Jährige in der Heimat geblieben. Jetzt offenbarte sie offen und ehrlich, wie es ihr damit geht!

Sarah-Jane Wollny (24) vermisst ihre Familie. Ein Großteil des TV-Clans ist vor einigen Monaten in die Türkei ausgewandert. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Im Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedern von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie geht Sarah-Jane neben den Dreharbeiten für die Reality-TV-Doku "Die Wollnys" tatsächlich auch noch einem geregelten Beruf nach.

Während ihre Schwestern Sylvana (31), Sarafina (28), Estefania (21), Lavinia (23) und Loredana (19) inzwischen auch als Influencerinnen ihr Geld verdienen, ist die 24-Jährige nach wie vor in ihrem Traumberuf tätig: als Krankenpflegerin.

Ihre Arbeit ist neben ihrem Freund Tinush einer der Hauptgründe, warum Sara-Jane partout nicht in die Türkei auswandern möchte. In einer Fragerunde auf Instagram verriet sie nun, was es für sie bedeutet, von ihrer Familie zurückgelassen worden zu sein.

Auf die Frage eines Users, ob sie ihre Anverwandten vermisse, hatte die 24-Jährige eine deutliche Antwort parat: "Doch schon, am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwer für mich", gibt Sarah-Jane spürbar niedergeschlagen zu.

Inzwischen habe sie sich aber an die rund 3000 Kilometer Entfernung gewöhnt. "Es ist nicht mehr ganz so schwer. Natürlich gibt es Momente, wo ich sie mehr vermisse, aber damit komme ich zurecht", betonte sie leicht melancholisch.