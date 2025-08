Drei auf einen Streich: Sarah-Jane Wollny lässt sich Körper verschönern

Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (26) hatte ihren Fans in dieser Woche von einem geheimnisvollen Termin berichtet, der nun anstünde und auf den sie sich sehr freuen würde - nur kurze Zeit später rückte die Wollny-Tochter dann mit der Sprache heraus, was es damit auf sich hatte: Die 26-Jährige ließ sich gleich mehrere Tattoos und ein Piercing verpassen.

Alles in Kürze

Sarah-Jane Wollny ist unter die Körperkunst-Fans gegangen. © Bildmontage: Instragram/sarah_jane_wollny

Bei Instagram präsentierte die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin ihren mehr als 300.000 Followern stolz das Ergebnis, mit dem sie rundum zufrieden war, wie sie lächelnd erklärte.

So hatte sich Sarah-Jane neben einem kleinen Motiv auf dem Handgelenk auch einen vielsagenden Schriftzug über dem Schlüsselbein ("Love yourself first") sowie ein Tattoo zwischen ihren Brüsten stechen lassen.

"Die ganzen Tattoos wurden individuell mit mir zusammen entworfen und dann tätowiert. Ich bin super [...] happy", freute sich die Blondine, die eigentlich Angst vor Nadeln habe, sich bei den Körperkünstlern aber bestens aufgehoben gefühlt habe, wie sie erklärte.

Und wo die Wollny-Tochter dem Studio ihres Vertrauens schon mal einen Besuch abgestattet hatte, ließ sie sich auch gleich noch den Bauchnabel piercen.