Nach Schönheits-Operation: So geht es Sarah-Jane Wollny jetzt

Sarah-Jane Wollny (26) hat sich einer Schönheits-Operation unterzogen. © Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshot)

"Ihr Lieben, ich habe die OP gut überstanden und bin auch schon zu Hause bei meiner Familie", verrät sie ihren mehr als 290.000 Anhängern bei Instagram und beruhigt diese zugleich.

Allerdings müsse sie sich nach der Operation jetzt "ganz viel ausruhen", da sie "schnell wieder richtig fit" werden wolle.

Die Tochter von Silvia Wollny (59) hatte sich für eine Bauch-Arme-Beine-Straffung entschieden, da sie "ja knapp 50 Kilo abgenommen" habe und die Haut nicht mehr so fest sei wie sie mal war oder sein solle. Außerdem habe sie zusätzlich noch mit einem "sehr schlechten Bindegewebe" zu kämpfen.

Die Entscheidung, sich unters Messer zu legen, sei ihr allerdings nicht leicht gefallen.

"Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht: wenn es was gibt, was ich an meinem Körper gerne ändern würde, dann ist es einfach diese überschüssige Haut", so die 26-Jährige.