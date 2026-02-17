Sarah-Jane Wollny meldet sich nach "Zwangspause": "Wünsche ich wirklich niemandem"
Hückelhoven - Um Sarah-Jane Wollny (27) ist es in den vergangenen Wochen derart ruhig geworden, dass ihre Instagram-Fans bereits in Sorge um die Reality-TV-Darstellerin geraten waren. Nun offenbarte die 27-Jährige, warum es auf ihrem Kanal still geblieben ist.
"Ich hatte ungewollt eine Zwangspause von zwei Wochen. Ich hatte Influenza und mir ging es richtig, richtig schlecht. Ich konnte nicht arbeiten, ich konnte gar nichts", berichtete Sarah-Jane ihren mehr als 300.000 Instagram-Fans am Dienstagmorgen in ihrer Story, während sie am Küchentisch von Mama Silvia (61) saß.
Demnach litt die Wollny-Tochter neben der Grippeerkrankung auch noch unter einer "dicken, fetten Nasennebenhöhlenentzündung", einer Mittelohrentzündung und hatte obendrein das erste Mal in ihrem Leben Fieber - "und das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl", wie sie schilderte.
"Mich hat es volles Brett erwischt und das wünsche ich wirklich niemandem, nicht mal meinem schlimmsten Feind! [...] Absolute Katastrophe!"
Inzwischen hat die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin das Schlimmste jedoch überstanden und ist - abgesehen von einem Lippenherpes, der sie auch noch einholte - wieder über den Berg.
Umzug in erste eigene Bude: Sarah-Jane Wollny will Fans demnächst weiteres Wohnungs-Update geben
Die Grippe (und ihre Begleiterscheinungen) hatten Sarah-Jane zum denkbar ungünstiges Zeitpunkt erwischt, denn eine Sache sei vollkommen auf der Strecke geblieben, während sich die 27-Jährige auskurierte: "Die Wohnung", wie sie erklärte. Diese hatte das Großfamilienmitglied erst kürzlich angemietet, während es die Räumlichkeiten schon demnächst beziehen will.
Ein Glück, dass Sarah-Jane sich jedoch immer auf ihre Familienmitglieder verlassen kann. So sprangen kurzerhand ihre beiden Schwager Florian Köster (37, Verlobter von Schwester Sylvana) und Peter Wollny (33, Ehemann von Sarafina) ein, kümmerten sich um den Aufbau von Schränken und um das Aufhängen von Lampen, wie sie dankbar berichtete.
Wann genau Sarah-Jane ihr neues Domizil bezieht, steht noch nicht fest - die TV-Bekanntheit versprach ihren Fans jedoch schon bald ein weiteres Wohnungs-Update, in dem sie über den Renovierungs- und Einrichtungsfortschritt informieren will.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny