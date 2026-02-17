Sarah-Jane Wollny meldet sich nach "Zwangspause": "Wünsche ich wirklich niemandem"

Hückelhoven - Um Sarah-Jane Wollny (27) ist es in den vergangenen Wochen derart ruhig geworden, dass ihre Instagram-Fans bereits in Sorge um die Reality-TV-Darstellerin geraten waren. Nun offenbarte die 27-Jährige, warum es auf ihrem Kanal still geblieben ist.

Sarah-Jane Wollny (27) hatte es in den vergangenen zwei Wochen derart erwischt, dass sie sich vollständig von ihrem Instagram-Kanal zurückzog. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

"Ich hatte ungewollt eine Zwangspause von zwei Wochen. Ich hatte Influenza und mir ging es richtig, richtig schlecht. Ich konnte nicht arbeiten, ich konnte gar nichts", berichtete Sarah-Jane ihren mehr als 300.000 Instagram-Fans am Dienstagmorgen in ihrer Story, während sie am Küchentisch von Mama Silvia (61) saß.

Demnach litt die Wollny-Tochter neben der Grippeerkrankung auch noch unter einer "dicken, fetten Nasennebenhöhlenentzündung", einer Mittelohrentzündung und hatte obendrein das erste Mal in ihrem Leben Fieber - "und das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl", wie sie schilderte.

"Mich hat es volles Brett erwischt und das wünsche ich wirklich niemandem, nicht mal meinem schlimmsten Feind! [...] Absolute Katastrophe!"

Inzwischen hat die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin das Schlimmste jedoch überstanden und ist - abgesehen von einem Lippenherpes, der sie auch noch einholte - wieder über den Berg.