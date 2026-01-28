Paukenschlag bei den Wollnys! Sarah-Jane kehrt Familienoberhaupt Silvia den Rücken
Hückelhoven - Überraschende Neuigkeiten aus dem "Wollny"-Kosmos: Sarah-Jane Wollny (27) hat sich dazu entschieden, Familienoberhaupt Silvia (60) den Rücken zu kehren!
In einem Mini-Video ist die "Promi Big Brother"-Kandidatin des vergangenen Jahres zu sehen, wie sie in einer grauen Jogginghose und einer rosa Jacke durch ein leeres Zimmer tanzt.
Zu dem Clip schreibt die 27-Jährige: "First own place. New chapter." Damit verkündet die Schwester von Estefania (23), Loredana (21) und Co., dass sie aus dem Familiennest in Hückelhoven aus- und in eine eigene Wohnung einzieht.
"Ich habe eine Wohnung gefunden und da musste einiges Organisatorisches geregelt werden", verrät die examinierte Altenpflegerin ihren rund 313.000 Anhängern in einer Instagram-Story.
Daher wolle sie sich bei ihren Fans entschuldigen, dass es "sehr lange sehr ruhig" gewesen sei. Es habe bereits einiges angestanden. Unter anderem sei sie damit beschäftigt gewesen, die ersten Wände zu streichen.
"Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel", macht die einstige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin klar.
Sarah-Jane Wollny muss harte Trennung durchmachen
Für Sarah-Jane ist der Umzug nach mehreren privaten Rückschlägen endlich wieder eine positive Geschichte.
Denn nachdem sie rund sieben Jahre lang mit ihrem Ex-Freund Tinush Nasri gemeinsam durchs Leben gegangen war, trennten sich die beiden im April des vergangenen Jahres.
Und das, obwohl auch von Hochzeit und Kindern bereits die Rede war.
Nach dem Beziehungs-Aus folgte dann jedoch ein ekeliger Rosenkrieg, in dem Sarah-Jane ihrem Verflossenen vorwarf, nicht ehrlich zu sein.
Dieser wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und konterte: "Ja, vielen Dank noch mal dafür, ohne dich wäre ich ein Niemand."
Doch jetzt scheint sich im Leben der 27-Jährigen alles wieder zum Guten zu wenden - auch wenn sie dafür ihrer Mutter den Rücken kehren muss.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)