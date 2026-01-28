Paukenschlag bei den Wollnys! Sarah-Jane kehrt Familienoberhaupt Silvia den Rücken

Hückelhoven - Überraschende Neuigkeiten aus dem " Wollny "-Kosmos: Sarah-Jane Wollny (27) hat sich dazu entschieden, Familienoberhaupt Silvia (60) den Rücken zu kehren!

Sarah-Jane Wollny (27) zieht in ihre erste eigene Wohnung. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

In einem Mini-Video ist die "Promi Big Brother"-Kandidatin des vergangenen Jahres zu sehen, wie sie in einer grauen Jogginghose und einer rosa Jacke durch ein leeres Zimmer tanzt.

Zu dem Clip schreibt die 27-Jährige: "First own place. New chapter." Damit verkündet die Schwester von Estefania (23), Loredana (21) und Co., dass sie aus dem Familiennest in Hückelhoven aus- und in eine eigene Wohnung einzieht.

"Ich habe eine Wohnung gefunden und da musste einiges Organisatorisches geregelt werden", verrät die examinierte Altenpflegerin ihren rund 313.000 Anhängern in einer Instagram-Story.

Daher wolle sie sich bei ihren Fans entschuldigen, dass es "sehr lange sehr ruhig" gewesen sei. Es habe bereits einiges angestanden. Unter anderem sei sie damit beschäftigt gewesen, die ersten Wände zu streichen.

"Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel", macht die einstige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin klar.