Sarah-Jane Wollny zeigt sich auf Instagram genervt: Das steckt dahinter

Sarah-Jane Wollny (25) hat mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarah_jane_wollny

"Ich hoffe, ich schwanke nicht mehr lange zwischen 83 und 84 Kilogramm. So langsam nervt es", ärgert sich der Reality-Star in seiner Instagram-Story.

Aktuell wiege die 25-Jährige 83,45 Kilogramm, was noch nicht ihrem Wunschgewicht entspreche. Das liege aber wohl auch an dem Messgerät, welches sie benutze. "Was soll ich sagen? Die Waage hat ihr eigenes Leben, ich schwöre. Die macht, was sie will. Aber egal. Ich ziehe trotzdem weiter durch, weil ich nicht das Gefühl habe, zugenommen, sondern eher abgenommen zu haben", so die Altenpflegerin.

Aus diesem Grund wolle sie sich auch nicht zu sehr von der Zahl auf der Waage beeinflussen lassen.

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass sich die Tochter von Wollny-Oberhaupt Silvia (59) zu ihren Gewichtsproblemen äußert.

Im Jahr 2021 hatten gleich mehrere der Wollny-Schwestern, darunter Sylvana (32), Estefania (22) und eben auch Sarah-Jane einen beachtlichen Kilo-Erfolg hingelegt und etliche Pfunde verloren.