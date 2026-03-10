Sarah-Jane Wollnys Traumreise wird zum Albtraum: "Das ist einfach die Hölle, das ist kein Urlaub!"

Punta Cana - Es sollte ein traumhafter Urlaub unter Palmen werden, Erholung fand Sarah-Jane Wollny (27) in den vergangenen Tagen allerdings kaum. Jetzt fiebert die Wollny-Tochter gar ihrer Rückreise ins heimische Hückelhoven entgegen – was war denn da los?

Eigentlich wollte sich Sarah-Jane Wollny (27) in der Dominikanischen Republik ein paar erholsame Urlaubstage gönnen – nun fiebert sie ihrer Rückreise entgegen. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

Die ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmerin hatte sich vor rund einer Woche auf den Weg nach Punta Cana in die Dominikanische Republik gemacht, wo Sarah-Jane am Rande der weißen Sandstrände und des kristallklaren Wassers eigentlich ein paar erholsame Urlaubstage genießen wollte, wie sie ihren mehr als 300.000 Instagram-Fans schon vorab verkündet hatte.

Der geplante Traumurlaub entwickelte sich jedoch prompt zur Geduldsprobe – ehe dem Großfamilienmitglied am Sonntag endgültig der Kragen platzte! In ihrer Instagram-Story schimpfte Sarah-Jane gehörig über das Hotel, in das sie vor einigen Tagen eingecheckt hatte und nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

"Das ist einfach die Hölle, das ist kein Urlaub!", empörte sich die 27-Jährige kopfschüttelnd, während sie augenscheinlich über die Anlage stapfte.

"Wenn man denkt, es gibt nichts mehr, was das eine toppt, setzt dieses Hotel immer noch einen obendrauf und ich bin einfach fassungslos und sprachlos", berichtete Sarah-Jane, nannte dabei vorerst jedoch keine Details, was vor Ort vorgefallen war.