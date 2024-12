25.12.2024 17:24 Weihnachtlicher Notarzt-Einsatz bei Sarah Knappik! "Mir tut alles weh"

Ausgerechnet an Weihnachten! Sarah Knappik hat es an den Feiertagen richtig erwischt - so sehr, dass die 38-Jährige sogar den Notarzt kommen lassen musste.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ausgerechnet an Weihnachten! Sarah Knappik (38) hat es an den Feiertagen richtig erwischt - so sehr, dass die Dschungel-Legende sogar den Notarzt kommen lassen musste. Sarah Knappik (38) meldete sich auf Instagram mit schlechten Nachrichten bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/sarahknappik (Bildmontage) "Frohe Weihnacht, heute Notarzt-Einsatz", verkündete Sarah Knappik die Hiobsbotschaft am Mittwochnachmittag auf Instagram. Dazu postete die Blondine ein Foto, auf dem ihr Arm mit einer Infusion zu sehen ist. "Hab' einen richtig schweren Virus", berichtete Sarah ihren rund 125.000 Followern. Sie sei "mega traurig gerade", fuhr die 38-Jährige fort. Kein Wunder: Gerade an den besinnlichen Tagen hätte Sarah ihre Zeit wohl auch lieber im Kreis der Familie und mit ihrer dreijährigen Tochter Marly verbracht, anstatt am ersten Weihnachtstag das Bett zu hüten. Sarah Knappik Notarzt-Einsatz nach Corona-Impfung! Sarah Knappik mit schlimmen Nebenwirkungen "Mir tut alles weh und das Fieber geht nicht runter", hieß es stattdessen für den Reality-Star. Weitere Details zu ihrem Gesundheitszustand verriet Sarah Knappik zunächst nicht. Nur einen Tag zuvor, an Heiligabend, hatte sich die ehemalige GNTM-Kandidatin mit einer weihnachtlichen Botschaft an ihre Fans gewandt: "Ich wünsche euch von Herzen eine magische Weihnachtszeit, gefüllt mit Liebe, Licht und Momenten der Ruhe." Weiter hieß es darin fast prophetisch: "Und falls es nicht so läuft, wie ihr es Euch erhofft habt, ist das völlig in Ordnung." Vielleicht gelingt es Sarah Knappik, Trost in den eigenen Worten zu finden.

