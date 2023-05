Conchita Wurst lockt Musiker aus ihrer Komfortzone: Jetzt wird Sarah Engels zur Rapperin!

Produktive Zusammenarbeit: Tom Neuwirth (34) war begeistert von Sarah Engels' (30) Talent und Ehrgeiz. © ZDF/Niklas van Schwarzdorn

"Meine Fallhöhe ist ja sehr gering. Ich kann klugscheißen und die anderen müssen arbeiten", erklärt der einstige ESC-Sieger lachend im Interview mit TAG24. Denn während er als Mentor den Künstlern beratend zur Seite steht, stellen sich Sarah Engels (30), Jennifer Weist (36), Mickie Krause (52) und Tom Gaebel (48) der besonderen Herausforderung, einen ihrer Songs im Genre des jeweiligen Kontrahenten zu performen.

Die Motivation und vor allem die Ernsthaftigkeit, mit der alle Protagonisten an diese Aufgabe herangegangen sind, beeindruckte Neuwirth dabei besonders: "Dieser kreative Prozess ist einfach so intim und intensiv."



Völlig aus den Latschen gehauen hat den Künstler während der Dreharbeiten übrigens die jüngste Teilnehmerin: "Sarah war mega ehrgeizig. Sie ist so eine harte Arbeitsperson. Die ruht sich nicht aus auf dem, was sie kann, sondern will es immer noch mal besser machen. Es ist beeindruckend und wunderschön, wenn man solch eine authentische Leidenschaft spürt."

Doch auch ihre Kontrahentin, die sich neben der Arbeit mit ihrer Band Jennifer Rostock einen Namen als Solokünstlerin Yaenniver gemacht hat, "haut eine Nummer raus, bei der wir alle mit offenem Mund dastanden".

Kein Wunder, dass Conchita nur jedem empfehlen kann, bei einer Liveaufzeichnung der Show mal dabei zu sein, denn "wir haben so einen Gaudi, es ist so ein Fest und ich liebe, liebe, liebe es".