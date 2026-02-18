Diese Entscheidung macht Sarah Engels überglücklich: "Ich möchte noch einmal zurück"

Köln - Sarah Engels (33) hat in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt, dass sie nicht nur als Sängerin, sondern auch als Musical-Darstellerin Talent hat. Nun wird die Kölnerin für weitere 24 Shows die Hauptrolle im erfolgreichen "Moulin Rouge!"-Musical übernehmen.

Sarah Engels (33) wird für 24 weitere Shows als Satine auf der Bühne des erfolgreichen "Moulin Rouge!"-Musicals stehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das verkündete der Musical Dome Köln am Mittwoch und begründete die Entscheidung mit der enormen Nachfrage und dem großen Erfolg, der nun dazu geführt habe, "dass Produktion und Theaterteam Sarah Engels für weitere Vorstellungen zurückholen", wie es in der offiziellen Mitteilung hieß.

Die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte wird demnach an 24 ausgewählten Terminen zwischen dem 20. Mai und dem 12. Juli erneut als Satine auf der Bühne stehen und das Publikum mit ihrer einfühlsamen und starken Stimme verzaubern.

"Ihre Auftritte sind etwas ganz Besonderes. [...] Wir freuen uns sehr, [...] noch einmal möglichst vielen Gästen die Chance zu geben, Sarah Engels live bei 'Moulin Rouge! Das Musical' zu erleben", zeigte sich Michaela Guth, Theaterleiterin des Musical Domes, begeistert über das Comeback des Publikumslieblings.

Und auch die Sängerin selbst ist voller Vorfreude auf die bevorstehenden Shows. "Ich habe noch nie für ein Projekt so viel positives Feedback bekommen. Nach den Reaktionen des Publikums und der besonderen Energie im Theater war mir klar: Ich möchte noch einmal zurück. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen", erklärte sie vor ihrer Bühnen-Rückkehr.