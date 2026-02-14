Süße Überraschung für Sarah Engels: Dieses Detail macht aber stutzig

Köln - Sarah Engels (33) und Ehemann Julian (32) schweben auch nach viereinhalb Ehejahren weiterhin auf Wolke sieben. Passend zum Tag der Liebe bekommt auch die Sängerin eine romantische Liebeserklärung. Ein Detail fällt dabei allerdings auf.

Mit dieser süßen Aufmerksamkeit hat Julian Engels (32) seine Ehefrau Sarah (33) überrascht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Dass die DSDS-Ikone und Kurzzeit-Musicaldarstellerin bis über beide Ohren in ihren "Julbue" verliebt ist, dürfte allen bekannt sein.

Aber auch ihr Herzensmensch scheint an der Seite seiner Promi-Dame überglücklich zu sein. Offenbar so glücklich, dass er ihr ein ausgefallenes Geschenk zum Valentinstag beschert.

"Das süßeste Valentinstagsgeschenk überhaupt", schreibt Sarah zu einem kurzen Clip auf Instagram. Darin zu sehen: jede Menge Herzchen, Liebesbriefchen und gemeinsame Fotos, die aus der Sonnenblende in ihrem Auto herunterfallen.

"Wie süß ist mein Mann denn bitte?" stellt die Zweifach-Mama rhetorisch in den Raum. Allerdings wird bei dem Video - das Sarah bereits Mitte der Woche hochgeladen hat - klar, dass "Julbue" bereits drei Tage (!) vor Valentinstag in Gönnerlaune ist.