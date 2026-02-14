Süße Überraschung für Sarah Engels: Dieses Detail macht aber stutzig
Köln - Sarah Engels (33) und Ehemann Julian (32) schweben auch nach viereinhalb Ehejahren weiterhin auf Wolke sieben. Passend zum Tag der Liebe bekommt auch die Sängerin eine romantische Liebeserklärung. Ein Detail fällt dabei allerdings auf.
Dass die DSDS-Ikone und Kurzzeit-Musicaldarstellerin bis über beide Ohren in ihren "Julbue" verliebt ist, dürfte allen bekannt sein.
Aber auch ihr Herzensmensch scheint an der Seite seiner Promi-Dame überglücklich zu sein. Offenbar so glücklich, dass er ihr ein ausgefallenes Geschenk zum Valentinstag beschert.
"Das süßeste Valentinstagsgeschenk überhaupt", schreibt Sarah zu einem kurzen Clip auf Instagram. Darin zu sehen: jede Menge Herzchen, Liebesbriefchen und gemeinsame Fotos, die aus der Sonnenblende in ihrem Auto herunterfallen.
"Wie süß ist mein Mann denn bitte?" stellt die Zweifach-Mama rhetorisch in den Raum. Allerdings wird bei dem Video - das Sarah bereits Mitte der Woche hochgeladen hat - klar, dass "Julbue" bereits drei Tage (!) vor Valentinstag in Gönnerlaune ist.
Fremde Männer sollen sich Beispiel an Julian nehmen
Aber damit noch nicht genug: Ein weiterer Hinweis im Spiegel lenkt die 32-Jährige schließlich aufs Handschuhfach, in dem Julian Schokolade und einen kleinen Sticker mit der Aufschrift "Ich liebe dich für immer" versteckt hat.
Hat sich der ehemalige Unterklassen-Kicker bei seiner romantischen Aktion etwa komplett vertan oder war derart von seinem Konstrukt überzeugt, dass er es Sarah schon deutlich früher zeigen wollte? Unklar ...
Der Sängerin scheint die verfrühte Aufmerksamkeit allerdings nichts auszumachen, im Gegenteil. Die angehende ESC-Vorentscheid-Künstlerin feiert es dermaßen ab, dass sich selbst Fremde ein Beispiel an ihrem Mann nehmen können.
"Also an alle, die noch nicht wissen, was sie an Valentinstag verschenken sollen … Wenn das nicht mal die perfekte Inspo ist, weiß ich auch nicht."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels, Rolf Vennenbernd/dpa