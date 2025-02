Sarah Engels überrascht mit Babybauch-Fotos: "Wunsch wurde immer größer!"

Sängerin Sarah Engels (32) wünscht sich ein drittes Kind. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Noch nicht! Doch wenn es nach der Ex-Frau von Pietro Lombardi (32) geht, könnte schon bald die nächste Schwangerschaft ins Haus stehen. Dies hat Sarah jetzt im Rahmen einer kleinen Fragerunde preisgegeben.

Als ein Follower von der Halbitalienerin wissen wollte, ob sie sich noch weiteren Nachwuchs wünsche, haute Sarah eine ebenso überraschende wie vielsagende Antwort raus, die im Grunde keinen Zweifel mehr an ihrer Familienplanung lässt.

"Der Wunsch nach einem dritten Kind wurde in den letzten Monaten immer größer und wer weiß, was das Leben für uns noch bereithält", schrieb die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin in ihrer Story. Es sei allerdings keinesfalls eine Selbstverständlichkeit.

Schwanger zu werden und ein gesundes Baby zur Welt zu bringen, "ist und bleibt ein Wunder", stellte Sarah gegenüber ihrer Community klar. Aus ihrer Sicht sei dies allerdings ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen werde.

Weiter betonte die Zweifach-Mama, die in Ex-Fußballprofi Julian (31) ihr Liebesglück gefunden hat, dass sich das Wunder nicht planen lässt. "Der Körper selbst und so viele verschiedene Faktoren entscheiden, […] wann und ob es der richtige Moment ist."