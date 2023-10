Fans erkennen Sarah Engels nicht wieder: "Musste zweimal hinschauen"

Köln - Eigentlich wollte Sarah Engels (30) ihre Fans wohl nur mit zwei brandneuen Aufnahmen von sich überraschen, doch mit ihren neuesten Instagram-Bildern löste die Sängerin glatt eine Debatte unter ihren Followern aus. Einige gaben nämlich zu verstehen, sie hätten ihr Idol kaum wiedererkannt - was war denn da los?

Sarah Engels (30) präsentierte ihren Instagram-Fans ihr aufwendiges Make-up, das kam aber nicht bei allen gut an ... © Bildmontage: Instagram/sarellax3

Sarah Engels ist nicht nur Ehefrau und Mutter, sondern hat auch regelmäßig Auftritte als Sängerin.

So gab die 30-Jährige auch beim letzten "Schlagerboom" in der Dortmunder Westfalenhalle am vergangenen Samstagabend (21. Oktober) alles und stellte auf der Bühne erneut ihr Gesangs- und Showtalent unter Beweis.

Anschließend meldete sich die zweifache Mama auch noch mal bei ihren rund zwei Millionen Instagram-Fans, gewährte ihren Anhängern einige Einblicke in die Veranstaltung und teilte in den vergangenen Tagen auch kurze Clips und Fotos der Veranstaltung.

So gab es jüngst zwei neue Selfies auf dem Kanal der Kölnerin, auf denen sie - schick zurechtgemacht - verführerisch in die Kamera schaute.

Die Fotos sorgten beim Großteil von Sarahs Community für Begeisterungsstürme und mehr als 16.000 "Likes". Viele meldeten sich in der Kommentarspalte des Beitrags aber auch mit irritierten Worten.