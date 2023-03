Gleitgel-Unfall: Sarah Engels bekommt den "Schock ihres Lebens"

Mit einem peinlich berührten Grinsen erzählte die Sängerin in ihrer Instagram-Story von diesem. "Ich habe gerade den Schock meines Lebens bekommen. Hier gibt es abgesperrte Räume, wo versaute Sachen gemacht werden können. Vergnügungsräume", so die 30-Jährige.

Und genau in diesem Club geschah ihr ein Missgeschick, womit sie wohl nicht mal in ihren Träumen gerechnet hat.

Zu sehen dort: ein dunkler Raum, mit einem Metallgestell in der Mitte. An diesem hingen Metallketten herunter, die eine Lederhängematte auf Spannung hielten. Deshalb postete die DSDS -Zweite von 2011: "Die heutige Location ist 'anders'."

Wo trieb sich Engels denn da rum? In ihrer Instagram-Story am gestrigen Dienstag zeigte die Sängerin einen skurrilen Ort.

Die DSDS-Zweite von 2011 musste sich an die Location der Dreharbeiten erst gewöhnen. © Screenshot/Instagram/sarellax3

Für Sarah war die Location eine ganz neue Welt. Denn was queer bedeutet, wusste sie nicht und ließ sich erstmal aufklären.

"Es ist für mich eine komplett neue Welt. Sehr, sehr spannend. Wir sind hier in einem Club für die queere Community. Das bedeutet, dass hier, so wie ich das verstanden habe, jede Sexualität willkommen ist. Ich muss aber auch gestehen, dass ich in diesem Thema gar nicht so wirklich drin bin und nicht so gut auskenne. Es sind auf jeden Fall sehr nette Menschen hier, die jeden Menschen so nehmen, wie er ist", sagte die Sängerin ganz offen.

Die 30-Jährige hatte von ihren Fans zahlreiche Nachrichten auf Instagram erhalten, wo sie sich denn aufhalten würde.