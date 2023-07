Im Bikini in den Sonnenuntergang: Sarah Engels sorgt mit Ausritt für Entsetzen!

Für einen Ausritt an der zypriotischen Küste muss die 30-jährige Sängerin derzeit viel Kritik einstecken. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

"So deplatziert in Bikini und kurzen Hosen einen Ausritt zu machen", ärgert sich eine Nutzerin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Hinzu käme auch noch das "katastrophale Schuhwerk". Sarah hatte den Gaul tatsächlich in Sandalen bestiegen.



Das ganze Outfit der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin sei ein "schlechtes Vorbild" und zudem gefährlich für Mensch und Tier. "Pferde sind und bleiben Lebewesen", stellte die verärgerte Frau klar. Mit ihrer Meinung steht sie bei weitem nicht alleine da.

"So geht man nicht aufs Pferd. Vor allem nicht mit diesen Schuhen", pflichtet ihr eine andere Userin bei. Ein weiterer Fan schreibt: "Mit Sandalen und kurzem Röckchen - da sträuben sich bei mir die Nackenhaare als Reiter und Pferdebesitzer!"

Sarah wird die Kritik vermutlich wieder herzlich egal sein. Für die perfekte Inszenierung ihrer Marmeladenglas-Momente muss eben nun mal auch das Outfit stimmen. Immerhin trug die Kölnerin bei ihrem Ausritt einen Helm.