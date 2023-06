Intimes Foto aus dem Bett: Sarah Engels schmust mit ihrem Julian - "sie sind nackig"

Sarah und Julian Engels (beide 30) schmusen zusammen im Bett - sind sie dabei etwa nackt? © Instagram/Julian Engels

Julian liegt flach auf dem Bauch, blinzelt verschlafen in seine Handykamera, und formt mit einer Hand das Peace-Zeichen. Derweil hat sich Sarah der Länge nach auf dem Rücken ihres Göttergatten ausgestreckt und hält noch halb im Schlaf die Augen geschlossen.

Der Schnappschuss, den Julian selbst bei Instagram teilte, ist in aller Herrgottsfrühe im Bett eines 5-Sterne-Hotels in Berlin entstanden. "Um 5.30 Uhr starte ich mit dir in den Tag", kommentierte der Familienvater dazu.

So musste das Duo im Rahmen einer Pressetour für einen neuen Animationsfilm, in dem Sarah die Gesangseinlagen der Protagonistin synchronisiert, einen straffen Terminplan einhalten.

Dabei stand auch ein Auftritt beim "SAT.1 Frühstücksfernsehen" auf dem Programm. So richtig Lust, sich mit Anbruch der Morgendämmerung aus den Federn zu wälzen, hatten die Sängerin und ihr Mann jedoch nicht wirklich, wie das Foto zeigt.

Viel lieber wollten die Eltern der kleinen Solea offenbar noch die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm und die Nähe zueinander genießen. Wie nah sich die beiden dabei wirklich gekommen sind, sorgte bei den Fans auch prompt für Spekulationen.