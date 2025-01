Sarah Engels mit Peinlich-Panne vor Live-Auftritt: "Tja, ich sitze jetzt hier nackt!"

Doch damit nicht genug, denn Ersatz gab es nicht: "Also Leute, das Make-up sitzt, aber ich habe leider kein Kleid mehr", gestand die Zweifach-Mama in einem späteren Update. Spürbar verzweifelt fügte sie noch hinzu: "Tja, ich sitze jetzt hier nackt."

"So Leute, es ist passiert: Es ist geplatzt", offenbarte eine verzweifelte Sarah wenige Stunden vor dem Auftritt in ihrer Instagram-Story. Wie sie selbst zugab, hatte sie im vorangegangen Dubai-Urlaub zu sehr den kulinarischen Köstlichkeiten gefrönt.

Am Samstagabend sollte die 32-Jährige in der ARD-Show "Schlagerchampions" mit Florian Silbereisen (43) im Berliner Velodrom vor Live-Publikum ihren Song "Starke Mädchen" performen. Kurz vor ihrem Auftritt ließ sie jedoch ihr Kleid im Stich.

Mit ihrer gefühlvollen Stimme berührt die Zweifach-Mama seit vielen Jahren die Herzen ihrer Fans. © Felix Hörhager/dpa

Eigentlich hätte sie zu diesem Zeitpunkt bereits über den roten Teppich flanieren sollen. Weil die Zeit drängte, überlegte die Kölnerin sogar, ob sie nicht die Hose ihres Mannes anziehen solle. Am Ende entschied sie sich dann aber doch für ihre eigene Alltagskleidung.

So kam es, dass Sarah in ihrem normalen Outfit vor den Fotografen posierte. "Ich musste so lachen, als ich aus dem Wagen gestiegen bin. Alle mit ihren schicken Abendkleidern und ich wie ein Clown", scherzte sie. Ein Paar High Heels krönten den Look.

Kurz bevor es auf die Bühne ging, erreichte sie dann doch noch die erlösende Nachricht: Glitzerfummel wiederhergestellt. "Die nette Dame hier aus dem Kostüm hat mir mein Kleid repariert und mit kleinen Haken versehen, sodass jetzt alles halten muss!"

Und das tat es dann auch. Sarah legte im Velodrom eine fulminante Gesangseinlage hin und wurde dafür im Netz von ihren Fans zurecht gefeiert. "Der schönste Auftritt des Abends", schrieb eine Userin unter den entsprechenden Beitrag auf ihrem Kanal.