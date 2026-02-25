Nerven von Sarah Engels liegen vor ESC-Auftritt blank

Köln - Am 28. Februar steigt der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC). Sarah Engels (33) will unbedingt nach Wien, doch ihre Nerven liegen blank.

Sarah Engels (33) hat einen neuen Song herausgebracht: "Fire" soll vor allem Frauen Mut machen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die 33-jährige Sängerin wurde in den vergangenen Wochen nicht müde zu betonen, dass mit der Teilnahme an dem europäischen Musikwettbewerb ein großer Lebenstraum in Erfüllung gehen würde. Entsprechend offensiv rührte sie zuletzt auch die Werbetrommel.

Mit ihrem brandneuen Song "Fire" möchte sie nicht nur die Jury anzünden, sondern auch das Publikum überzeugen. Zusammen mit ihrem Ehemann Julian (32) ist die Halbitalienerin inzwischen auch schon in Berlin angekommen, wo die Proben anlaufen.

Je näher ihr Auftritt rückt, desto dünner scheint ihr Nervenkostüm zu werden. In einer Instagram-Story gesteht Sarah offen und ehrlich: "Und genau jetzt bricht das System in mir zusammen. So kurz vor meinem großen Auftritt, wo ich es nicht gebrauchen kann."

Vielsagend schiebt die Ex-Frau von "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (33) dann noch hinterher: "Alle denken immer, ich bin die Starke. Die aufsteht. Die, die anderen Frauen Mut macht. Die sagt: 'Du schaffst das. Du bist genug.'"