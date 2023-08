Sarah Engels genervt vom eigenen Ehemann? "Manchmal muss ich einfach durchatmen"

Köln - Hat Sarah Engels (30) genug von ihrem Ehemann Julian (30)? Via Instagram beschwerte sich die Sängerin am heutigen Donnerstag über dessen Mitteilungsbedürfnis während ihres heißgeliebten Hobbys.

Sarah Engels (30) und Ehemann Julian (30) gingen am Donnerstagmorgen erneut ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. © Montage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Seite an Seite pushten sich "Brathähnchen" Sarah und Julian am Donnerstagmorgen zu Höchstleistungen im Fitnessstudio.

Bei ihren Fans äußerte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) kurz darauf allerdings leichten Unmut. "Kennt ihr den Gympartner, der einfach immer reden will?", wollte die DSDS-Zweite von 2011 von ihrer Community wissen.

Doch damit nicht genug! So richtig holte die 30-Jährige erst im weiteren Verlauf ihrer Story aus. "Schatz, ich liebe dich ja über alles, aber manchmal gibt es 30 Sekunden wo ich einfach durchatmen muss" - der sitzt!

Anlass für ihre gereizte Art waren ständige Plauder-Attacken ihres Gatten während des so dringend benötigten Sports. "Manchmal bin ich so platt und brauche zwei Minuten, da kommt Julian von der Seite und will mir irgendwas erzählen."