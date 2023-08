"Brathähnchen" Sarah Engels polarisiert mit Foto und reagiert auf Eskalation

Sarah Engels (30) ist ein echtes Sommerkind. Zur großen Freude der Sängerin scheint auch in Köln mal wieder etwas häufiger die Sonne. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Auch der längste Urlaub geht einmal zu Ende. Das musste die "DSDS"-Zweite von 2011 nun am eigenen Leib erfahren, als sie zum NRW-Schulstart nach Reisen in die Türkei sowie nach Madeira und Zypern wieder im verregneten Köln landete.

Umso erfreuter zeigt sich Sarah, dass sich das Zentralgestirn jetzt auch in der Domstadt wieder öfters blicken lässt und dies gleichzeitig mit einem satten Temperaturanstieg einhergeht. Die Zweifach-Mama ist eben eine echte Sonnenanbeterin.

Zur Feier des Tages teilt die Halbitalienerin auf Instagram einen megaheißen Schnappschuss von ihrem Zypern-Trip. Dort wurde nämlich nicht nur gefaulenzt, sondern unter anderem auch das Musikvideo zu Sarahs neuer Single gedreht.

Auf dem Bild posiert die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin braun gebrannt im Bikini-Oberteil in Wickel-Optik und dem dazu passenden knappen Tuch um die Hüften inmitten einer Gasse. Dazu schreibt sie: "Ready for second summer?"

Ihre Arme hat Sarah auf der Aufnahme hinter dem Kopf verschränkt. Mit verführerischem Blick und leicht geöffnetem Mund fixiert sie die Kamera. Wie eine sexy Latina versprüht die Kölnerin mit ihrem Look jede Menge Sommervibes.