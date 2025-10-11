Weißer Marmor: Sarah Engels gibt ersten Einblick in ihr neues Traumhaus

Köln - Sarah Engels (32) hatte ihren Fans schon vor einigen Wochen verraten, dass sie für sich und ihre Familie ein neues Domizil gefunden hat. Nun gab die Sängerin ihren Fans einen ersten Blick ins Haus - und der hatte es in sich!

Sarah Engels (32) schwingt künftig in einer großen Küche mit riesiger Kochinsel den Kochlöffel. © Bildmontage: Instagram/sarellax3

In einem neuen Instagram-Reel gewährte die zweifache Mutter ihren rund zwei Millionen Followern am Freitag nämlich einen ersten kleinen Einblick in ihre neuen vier Wände und präsentierte auf ihrem Kanal voller Stolz ihre nagelneue Küche, in der sie in den kommenden Jahren wohl viele Stunden im Beisein ihrer Liebsten verbringen wird.

Die Kölnerin hatte sich dabei für ein schlichtes und modernes Design entschieden und schwingt künftig an einer riesigen Kochinsel mit weißer Marmorplatte den Kochlöffel, wie sie in dem kurzen Clip gezeigt hatte und mit einem glücklichen Lächeln in die Kamera strahlte.

Weitere Details hatte Sarah ihren Fans bislang aber nicht zu ihrem neuen Traumhaus offenbart - und das wohl aus gutem Grund!

Nachdem die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin in den vergangenen Jahren nämlich unschöne Erfahrungen mit einem Stalker machen musste, ist sie hinsichtlich ihres Wohnsitzes seither deutlich zurückhaltender geworden, gibt so gut wie nichts preis.