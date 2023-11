Sarah Engels hat große Pläne: Damit will sie künftig ihr Geld verdienen

Samt Sack und Pack zog es Sarah Engels (31) an diesem Wochenende nach Heilbronn. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Gerade einmal ein Jahr ist es her, dass die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) gemeinsam mit Ehemann Julian (30) den Bootsführerschein absolvierte und kurzzeitig über den Rhein schipperte.

Jetzt scheint sich die stolze Zweifach-Mama die nächsten Flausen in den Kopf gesetzt zu haben. Wie die DSDS-Vizemeisterin von 2011 in einer brühwarmen Instagram-Story am heutigen Sonntagmorgen verriet, denkt der Workaholic über den Release von eigenem Schmuck nach.

Eigener Schmuck? Da war doch was ... Richtig! Schon vor einigen Jahren wagte die Ur-Kölnerin den Sprung auf den Markt des Modeschmucks, stellte die Produktion allerdings wieder ein.

Jetzt will Sarah allerdings so richtig angreifen. "Ich denke da über etwas nach, was man später seinen Kindern weitervererben kann", dachte sie laut nach.