Sarah Engels hört auf! Dieses Kapitel ihrer Karriere hat sie beendet
Köln - Wenn schon nicht das breite europäische Publikum beim "Eurovision Song Contest", dann eben das im Musical Dome in Köln! Sängerin Sarah Engels (33) hat schweren Herzens eines ihrer Karriere-Kapitel beendet und jeder Menge Emotionen freien Lauf gelassen.
Eigentlich hätte die stimmgewaltige Familienmama nur 15 Auftritte leisten sollen - tatsächlich wurden am Ende knapp 40 draus!
Die Rede ist von ihrer Hauptrolle als Satine im Musical "Moulin Rouge" im Kölner Musical Dome, in dem am Sonntagabend die finale Show über die Bühne gegangen ist.
"Ich muss sagen, ich bin sehr traurig. Es hat mir einfach zu viel Spaß gemacht", teilt sie vor ihrem letzten Auftritt via Instagram mit.
"Ein letztes Mal Musical Dome. Ein letztes Mal Satine. Das letzte Mal das Satine-Make-up, das letzte Mal jedes einzelne Kostüm", geht die 33-Jährige ihre Show-Rituale durch.
Sich komplett von der Musicalbühne verabschieden will der diesjährige ESC-Act aber nicht - im Gegenteil.
Sarah Engels verlängerte "Moulin Rouge"-Vertrag
Aus Köln geht es für den gesamten Cast nämlich in den nächsten Tagen nach Hamburg, wo die 33-Jährige demnächst vorbeischauen will.
"Ich werde euch in Hamburg besuchen kommen", schreibt die Zweifach-Mama als Antwort auf einen emotionalen Post einer ihrer Musical-Kolleginnen.
Überhaupt erst in die Rolle der Satine geschlüpft war die Ehefrau von Julian Engels (33) aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung als Sängerin, "Let's Dance"-Tänzerin oder "Dancing on Ice"-Siegerin.
Auch, wenn die Musicalbühne anfangs komplettes Neuland für sie gewesen ist, wie sie noch vor ihrer Premiere im November des Vorjahres verraten hat.
Normalerweise hätte Sarah lediglich 15 Ausgaben als Satine spielen sollen. Dem großen Anklang und ihrer eigenen Freude wegen verlängerte die 33-Jährige ihren Vertrag mit dem Veranstalter für 24 weitere Shows - jetzt ist jedoch Schluss.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa