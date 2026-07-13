Sarah Engels hört auf! Dieses Kapitel ihrer Karriere hat sie beendet

Köln - Wenn schon nicht das breite europäische Publikum beim " Eurovision Song Contest ", dann eben das im Musical Dome in Köln! Sängerin Sarah Engels (33) hat schweren Herzens eines ihrer Karriere-Kapitel beendet und jeder Menge Emotionen freien Lauf gelassen.

Sarah Engels hat am Wochenende die letzte Vorstellung als Satine in "Moulin Rouge" gespielt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Eigentlich hätte die stimmgewaltige Familienmama nur 15 Auftritte leisten sollen - tatsächlich wurden am Ende knapp 40 draus!

Die Rede ist von ihrer Hauptrolle als Satine im Musical "Moulin Rouge" im Kölner Musical Dome, in dem am Sonntagabend die finale Show über die Bühne gegangen ist.

"Ich muss sagen, ich bin sehr traurig. Es hat mir einfach zu viel Spaß gemacht", teilt sie vor ihrem letzten Auftritt via Instagram mit.

"Ein letztes Mal Musical Dome. Ein letztes Mal Satine. Das letzte Mal das Satine-Make-up, das letzte Mal jedes einzelne Kostüm", geht die 33-Jährige ihre Show-Rituale durch.

Sich komplett von der Musicalbühne verabschieden will der diesjährige ESC-Act aber nicht - im Gegenteil.