Sarah Engels zieht ESC-Resümee: Trotz mieser Platzierung "eine unfassbar tolle Erfahrung!"

Trotz aufwändiger Bühnenshow konnte Sarah Engels (33) Fans und Experten beim ESC in Wien nicht mit ihrem Song überzeugen. © Jens Büttner/dpa

Obwohl ihr Abschneiden bei dem Musikwettbewerb in Wien durchaus enttäuschend war - Engels konnte Fans und Fachjury mit ihrem Song "Fire" nicht überzeugen und landete nur auf einem enttäuschenden 23. von 25 Plätzen -, hadert sie so gar nicht mit dem Ergebnis. "Es war eine unfassbar tolle Erfahrung", stellt sie in einem Radiointerview mit WDR2 am Samstag klar.

Dabei habe sie ihr ESC-Abenteuer zunächst gar nicht richtig verarbeiten können, der stressige Alltag in der Domstadt inklusive ihrer Darbietungen als Satine bei "Moulin Rouge" hatte sie schlicht zu schnell wieder vereinnahmt. "Ich hatte, glaube ich, anderthalb Tage Zeit, um mich vorzubereiten", erinnert sie sich zurück.

Inzwischen konnte die 33-Jährige die Eindrücke aus Wien allerdings verdauen. Besonders an eine Szene aus dem Halbfinale denkt sie dabei gerne zurück: Mitten in ihrem Song stand die Sängerin auf einem Podest, ließ sich rückwärts fallen und wurde von vier Tänzerinnen aufgefangen.

Für Engels hatte das eine spezielle Bedeutung: "Das war ein echt cooler Moment. Die vier Mädels sollten so ein bisschen dafür stehen, dass wir Frauen zusammenhalten, dass wir auch stark genug sind. Das war sehr, sehr cool", erklärt die DSDS-Finalistin von 2011.