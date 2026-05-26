Sarah Engels räumt Fehler nach Feminismus-Debatte ein: "Wurde falsch geprägt und zu wenig aufgeklärt"

Köln - Vorhang auf für den nächsten Akt in der Feminismus-Debatte um Sarah Engels (33): Die deutsche ESC -Teilnehmerin hat einen Talk von Moderation Lola Weippert (30) und Schlagersängerin Vanessa Mai (34) zum Anlass genommen, sich erneut zu den Vorwürfen gegen sie zu Wort zu melden - und eine Erkenntnis mit ihren Fans zu teilen.

Beim ESC-Finale in Wien erreichte Sarah Engels (33) mit ihrem Song "Fire" lediglich den 23. von 25 Plätzen. © Jens Büttner/dpa

In ihrem Podcast "Schön laut" haben Weippert und Mai zuletzt auch über das wichtige Thema Feminismus gesprochen und klargestellt: "Eine Feministin hasst nicht zwingend Männer." Feminismus bedeute lediglich, dass man sich die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann wünschen würde.

Damit treffen sie einen Nerv bei Engels. Schließlich musste sich die 33-Jährige in den vergangenen Tagen im Netz mit einem regelrechten Shitstorm auseinandersetzen, nachdem sie im ESC-Podcast "Merci, Chérie" verneinte, eine Feministin zu sein, "weil ich einen ganz, ganz tollen Mann habe und ich mag auch Männer." Etliche User warfen ihr daraufhin vor, Feminismus mit Männerhass gleichzusetzen.

Mit Blick auf den Podcast gibt die Sängerin nun aber offen zu, sich geirrt zu haben. "Ich wurde bei dem Wort Feminismus einfach total falsch geprägt und offensichtlich zu wenig aufgeklärt. Obwohl ich eigentlich seit Jahren genau diese Werte lebe", schreibt Engels bei Instagram.

Das Gespräch zwischen Weippert und Mai habe ihr geholfen, besser zu verstehen, warum ihre Aussagen zuvor auf so viel Kritik gestoßen waren. Zumal sie inzwischen erkannt habe, "dass ich offensichtlich eine Feministin bin."